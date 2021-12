Queens, Drags und „Daddy Cool“

Der hundertste Remix, aber ein guter. Und vor allem ein schönes queeres Video, das die Faszination, die vom Klubleben ausgeht, herrlich transportiert. LIZOT x Boney M. „Daddy Cool“ hat gute Chancen, den Überraschunsgerfolg vom „Rasputin“-Remake Anfang des Jahres zu wiederholen.

Hinter dem neuen Mix steht ein deutscher DJ: Seit 2013 sorgt Max Kleinschmidt aka LIZOT für Klubhits, nun durfte er an Boney M.s zweite Single, einst der zweite Charthit und erste Nummer-eins-Hit für die Truppe, ran: „Daddy Cool“ von 1976. Die neue Version setzt auf eine sehr wuchtige Bass Drum und technohousige Effekte, die Original-Vocals von Marcia und Liz sowie Frank Farian wurden beibehalten.

„She's crazy like a fool / What about it Daddy Cool / I'm crazy like a fool / What about it Daddy Cool“