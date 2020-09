Queere House-Hymne

Der britische Sänger MNEK schrieb schon Hits für Kylie Minogue, Beyoncé, Madonna sowie Zara Larsson und sorgt mit seinem Auftreten für schwule und queere Sichtbarkeit. Und zusammen mit Producer Joel Corry für einen House-Hit, der sofort ins Ohr geht.

„Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum / Oh my God, oh my God / This feeling's just begun (...) My heart is certain / It's more than a crush / 'Cause I'm frozen in motion“