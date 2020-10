Queerer Pop

× Erweitern Foto: S. Sauter MKSM

MKSM Für MKSM sei das Lied „sein bisher wichtigster und persönlichster Release“

Die gesamte Corona-Situation, die leidende Umwelt, der Stress – man kommt nicht so ganz zur Ruhe. Schön, dass man in die Musik flüchten kann, um wenigstens kurz mal abzuschalten. Oder in die Liebe, in die Beziehung.

Und schon sind wir bei beiden Themen, Musik und Partnerschaft, die Sänger, Songwriter und Violinist MKSM in seinem neuen Lied „Collide“ und dazugehörigem Video umsetzt. In dem Clip sehen wir zwei schwule Paare, einmal „alt“, einmal jünger, die in vertrauter Romantik miteinander umgehen. Denn darum geht es in Partnerschaften: Sicherheit, Zärtlichkeit, Vertrauen, (fast immer) Monogamie und Liebe.

Schwule – queere – Paare sind in Musikvideos immer noch selten, wenn sich da auch viel getan hat. Das Lied selbst ist eine hitverdächtige Popnummer, die eingängig bespaßt, nicht platt und vorhersehbar produziert wurde und vor allem ein bisschen träumen lässt.

www.instagram.com/mksm.music