Rafi Flx und Luis M. – UnterDrei legen los

Schon ganz cool: Ein queeres Duo aus dem Berliner Underground namens UnterDrei präsentiert seine neue EP: „Keine Werbung for free“.

Via E-Mail verraten die beiden Musiker Rafi Flx und Luis M.: „Unsere Musik ist inspiriert von Queerness, die wir offen in unserem Leben und in unseren Lyrics ausleben wollen. Unsere Texte sind direkt, ehrlich und versuchen das Gefühl der Freiheit des Berliner Hedonismus zu zelebrieren. So finden sich in unserem Musik-Stiel Einflüsse und Eindrücke aus verschiedenen Musikrichtungen wieder. Punk, Rock, Pop, Rap, Elektro ... Wir setzen uns selber keine Grenzen und wollen dieses Gefühl auch an unsere Hörer vermitteln.“