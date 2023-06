Rap mit Refrains, Melodien für Millionen: CRO

„Easy“ und das Debütalbum „Raop“ machten CRO nicht nur über Nacht zum Star, sie gaben Deutschrap durch sein Zusammenspiel aus Rap und Pop eine ungekannte Leichtigkeit, mit der er das Genre von Grund auf erneuerte – ein Impact, der bis heute anhält. Wer kennt nicht Gasse nhauer wie„Traum“, „Bye Bye“, „Bad Chick“ oder „Einmal um die Welt”?! Eben.

Mit seiner neuen Single „So Bad“ kehrt der King of Raop jetzt wieder Back to the Roots, macht seinem Namen alle Ehre und zeigt, dass ihm in Sachen Hits immer noch niemand so schnell etwas vormachen kann. Und dafür braucht es in alter „Easy“-Tradition gar nicht viel. Nur paar smoothe Soul-Samples, crispy Drum-Loops und einen CRO, der entspannt knappe zweieinhalb Minuten Süßholz für seine One and Only raspelt. Feelings wie im Zuckerrausch, Leben und Lieben wie in der RomCom – gemeinsam Kaugummikauen auf der Rückbank und Gänsehaut bei jeder neuen WhatsApp-Nachricht inklusive.