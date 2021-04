× Erweitern Fotos: twitter.com/biminibabes, Sony Music Boney M. 💋Rasputin 💋 Bimini Bon Boulash

Drag-Model Bimini Bon Boulash machte mit bei „RuPaul's Drag Race UK“, jetzt performt they für Boney M. im Video zum aktuellen Charthit „Rasputin“. Wir verraten dir mehr.

Foto: Selfie Bimini Bon Boulash Auf Twitter mal ohne Make-up und mit Bart (und Augenbrauen!)

Geboren wurde Tommy Hibbitts aka Bimini Bon Boulash 1993 in Norfolk, mit 18 Jahren zog Bimini nach London und entdeckte die Travestie für sich. Über den Dragnamen ist zu erfahren, dass es der Vorname Bimini ist, den seine Eltern ausgesucht hatten, wenn they ein Cis-Mädchen gewesen wäre, und der Name der Familienkatze: Bonnie boo lash.

Ende 2020 stieg they bei „RuPaul's Drag Race“ ein, 2021 bekam Bimini sowohl einen Modelvertrag – they wird als die „neue Kate Moss“ gehandelt – und Auftritte in Videos von Ava Max und eben Boney M.

Foto: Stylus Music Boney M. 1986: Ihr Abschiedsalbum „The Best of 10 Years“ erreichte Platz 3 der Charts

Pop- und Disco-Hits hatten Boney M. unzählige. Einer, der fast schon ein Schlager ist, erlebt gerade ein Revival: „Rasputin“ aus dem Jahr 1978. Zuerst waren es Videos auf TikTok, dann kam YouTube, dann kam der Remix von einem DJ und Producer namens MAJESTIC – der sich auch schon in den internationalen Charts positionieren konnte, jetzt gibt es endlich ein „richtiges“ Video zum Hit.

Das 1975 von Frank Farian ** gegründete, 1985/86 aufgelöste Disco-Projekt Boney M. landete nonstop Hits wie „Gotta Go Home“ ***, „Rivers of Babylon“, „Daddy Cool“ sowie „Malaika“ und „Felicidad (Margherita)“. Die Formation bestand aus zwei wirklichen Sängerinnen (Liz und Marcia), einem Tänzer (Bobby), Frank Farians Stimme, einem Model (Maizie) – und zwischen 1982 und 1986 noch aus einem zusätzlichen Sänger (Reggie, er sang unter anderem den Sommer-Welthit „Kalimba De Luna“). Heute touren noch einige Revival-Bands erfolgreich um die Welt, auch schaffen es Remixe und Compilations immer wieder in die Charts – fast jedes Jahr zum Beispiel ihr Weihnachtsgospel „Mary's Boy Child/Oh My Lord“. Und 2021 brechen sie nun TikTok-Rekorde ...

** Er produzierte auch La Bouche, Milli Vanilli, No Mercy und Eruption

*** Wurde 2010 als „Barbra Streisand“ von Duck Sauce erneut zum Hit