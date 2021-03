Viraler Hit und Remix

× Erweitern Videostills aus dem TikTok-Video zu „Rasputin“ von @calebrownn

Boney M.

Pop- und Disco-Hits hatten Boney M. unzählige. Einer, der fast schon Schlager ist, erlebt gerade ein Revival: „Rasputin“ aus dem Jahr 1978.

Zuerst waren es Videos auf TikTok, dann kam YouTube, dann kam der Remix von einem DJ und Producer namens MAJESTIC – der sich auch schon in den internationalen Charts positionieren konnte.

Foto: Stylus Music Boney M. 1986: Ihr Abschiedsalbum „The Best of 10 Years“ erreichte Platz 3 der Charts

Über Boney M.

1975 gegründet, 1985/86 aufgelöst, dazwischen nonstop Hits wie „Daddy Cool“, „Sunny“, „Gotta Go Home“ ** sowie „Malaika“, „Rivers of Babylon“ und „Felicidad (Margherita)“. Das von Frank Farian (La Bouche, Milli Vanilli, No Mercy, Eruption …) erschaffene Projekt bestand aus zwei wirklichen Sängerinnen (Liz und Marcia), einem Tänzer (Bobby), Frank Farians Stimme, einem Model (Maizie) – und zwischen 1982 und 1986 noch aus einem zusätzlichen Sänger (Reggie, er sang unter anderem den Welthit „Kalimba De Luna“). Heute touren noch einige Revival-Bands erfolgreich um die Welt, auch schaffen es Remixe und Compilations immer wieder in die Charts – fast jedes Jahr zum Beispiel ihr Weihnachtsgospel „Mary's Boy Child/Oh My Lord“. Kult!

** Wurde 2010 als „Barbra Streisand“ von Duck Sauce erneut zum Hit