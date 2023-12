RAW-Gelände: Unser Mann beim ESC? John Riot

× Erweitern Foto: Lysa Grimm John Riot 2024 hofft John auf eine Teilnahme für Deutschland beim ESC

Im Februar 2024 kann #mensch das Debüt-Konzert des queeren Künstlers in Berlin genießen. Karten gibt es jetzt schon zu kaufen.

Musikalisch setzt der Musiker, dessen erste Solo-Single 2022 erschienen ist, auf seine „raue Stimme, deepe Texte und pure Pop-Club-Beats mit einem Hauch 80s“, wie uns via E-Mail verraten wird.

Erlebt haben kannst du John Riot auch schon in der TV-Show „The Voice of Germany“. 2024 hofft John auf eine Teilnahme für Deutschland beim „Eurovision Song Contest (ESC)“, er wolle mit seinem Lied „Intoxicated“ „gegen stereotypische Rollenbilder ankämpfen und über seine Traumata sprechen“. Wir drücken die Daumen! Los geht das Konzert im Badehaus auf dem angesagten RAW-Gelände am 19. Februar um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Hier bekommst du Konzertkarten.