„Reach“ – Inner City

Vor 35 Jahren (!) begann in Detroit eine bis heute in der Klubwelt und den Dance-Charts andauernde Karriere. Inner Citys „Big Fun“ ließ aufhorchen und tanzen. Das Jubiläum wird mit einem neuen Lied gefeiert: „Reach“.

Das brandneue und großartige Vocal-House-Stück wurde gerade veröffentlicht und überzeugt mit dem souligen Gesang von Steffanie Christi'an und den Beats des Vater-Sohn-Duos Dantiez und Kevin Saunderson. Starke Gospel-Einflüsse und klubbige House Beats, Inner City at its best!

Über Inner City: Seit den späten 1980ern sorgt das Projekt mit Chart- und Szenehits wie „Good Life“, „Hallelujah“, „Do Me Right“, „Save Me“, „Pennies from Heaven“, „Do Ya“ oder auch „Praise“ für volle Tanzflächen und überzeugt auch immer wieder auf Tour. Vor allem in der queeren Szene feiert #mensch die Hits des Trios. innercitydetroit.com