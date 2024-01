Klartext: Dua Lipa – „Ich habe mich noch nie so stark gefühlt“

×

Auch miese Treffen mit anderen Menschen können inspirieren. Die extrem populäre Sängerin Dua Lipa zum Beispiel zog Inspiration aus einem privaten Flop.

„Ich hatte eine Reihe von schlechten Dates, und das letzte war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Als ich am nächsten Morgen im Studio ankam, fragten mich Caroline und Tobias, wie es gelaufen sei, und ich erklärte sofort: 'TRAINING SEASON IS OVER'. Wie bei den besten Nachbesprechungen mit deinen besten Freunden haben wir viel gelacht, und von da an hat sich alles schnell zusammengefügt.“ Die neue Single, die fast genau so heißen wird, soll am 16. Februar erscheinen: „Training Season“.

Via E-Mail ergänzt sie: „Und obwohl es natürlich um das Gefühl geht, wenn man einfach absolut fertig damit ist, den Leuten – in diesem Fall speziell den Männern – zu sagen, wie man sich richtig verabredet, geht es auch darum, dass meine Training Season vorbei ist und ich mit jeder Erfahrung wachse. Ich habe mich noch nie so selbstbewusst, klar und stark gefühlt. Und auch wenn es sein kann, dass die Training Season für keinen von uns jemals wirklich zu Ende geht, fängt man an, die Schönheit darin zu sehen, eine Person zu finden, mit der man sie erlebt. Man hört auf, nach den Lehrlingen zu suchen, und ist mehr daran interessiert, jemanden zu haben, der auf dem eigenen Level ist und mit dem man wachsen kann.“

Dua-Lipa-Fakten: Die 1995 in London geborene Sängerin ist seit 2015 in den weltweiten Charts unterwegs, setzt sich immer für die LGBTIQ*-Community ein und steht auf Madonna. Erfolge wie „One Kiss“ **, „Scared to Be Lonely“, „Dance the Night“ (aus dem „Barbie“-Kino-Welterfolg 2023), „Levitating“ *** und „Don’t Start Now“ vereinen die ganz jungen und reiferen Queers. Dua Lipas Lieblingslied als Kind war übrigens „We're Going to Ibiza“ von den Vengaboys, das hört #mensch manchen ihrer Hits auch etwas an. Ähem.

** dieser housige Nummer-1-Erfolg entstand zusammen mit Calvin Harris

*** ein weltweiter Disco-Hit, bei dem Madonna mitgesungen hat