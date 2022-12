Retro: Zwei Musiktipps

× Erweitern Avantgarde-Künstler, Popstar, Schauspieler, Stil-Ikone – der bisexuelle David Bowie (1947 – 2016) prägte die frühe Popmusik wie kaum ein anderer

Der am 24. Mai 1952 geborene französische Musiker Cerrone ist einer DER europäischen Disco-Produzenten und war Inspiration für etwa Daft Punk und Bob Sinclar

Vinyl-Liebhaber aufgepasst, besonders mit diesen Neuveröffentlichungen wird der Retro-Musikgenuss zur wohlverdienten Auszeit vom Alltag.

David-Bowie-Box: „A Divine Symmetry – An Alternative Journey Through Hunky Dory“ dokumentiert auf vier CDs, einer Blu-Ray und digital die zwölf Monate bis zur Veröffentlichung des Albums „Honky Dory“ im Dezember 1971 anhand von Home-Demos, BBC-Radiosessions sowie Live- und Studioaufnahmen.

Cerrone „Cerrone by Cerrone“: Sechzehn Lieder aus seiner fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere wurden ausgewählt und überarbeitet. Seine Chart- und Klubhits wie „Supernature“, „Got to Have Lovin'“, „You Are the One“ (mit Jocelyn Brown), „The Impact“ oder auch „Look for Love“ sind zeitlose Tanzflächenfüller, die du besitzen solltest. Denn ähnlich wie der Südtiroler Giorgio Moroder hatte Cerrone schon in den 1970ern eine Mission: die Klubber*innen zum Tanzen zu bringen! Diese fulminante LP ist ein discoides Muss.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu