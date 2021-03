Reuben Hester: souliger Newcomer

× Erweitern Foto: Echoism Records Reuben Hester

Der stimmstarke Singer-Songwriter Reuben Hester spielt Klavier, Gitarre und Cello. Und er veröffentlicht heute seine Debütsingle „Sold My Soul“. Der Newcomer schrieb das dramatische Lied in Erinnerung an seinen 2020 im Alter von 55 Jahren an einer Drogenüberdosis verstorbenen Vater Kevin.

Foto: Facebook/reubenhestermusic

„Ich habe dieses Lied kurz nach dem Tod meines Vaters geschrieben. Ich kämpfte mit dem Schmerz und an den meisten Tagen hatte ich das Gefühl, nicht schreiben zu können. Schließlich hörte ich auf, überhaupt etwas zu fühlen. Es war eine schwierige Zeit“, verrät der tätowierte Sänger via E-Mail.

„Die Musik brachte mich zurück ins Leben. Alles, was ich gefühlt habe, habe ich in diesen Song gepackt. Es ist das aufrichtigste und ehrlichste Stück, das ich je geschrieben habe. Worte können die Emotionen nicht erklären, die ich jedes Mal fühle, wenn ich diesen Song singe.“ Herausgekommen ist melancholischer und gleichzeitig sehr kraftvoller Pop mit Einflüssen aus Breakbeat, UK Garage und R'n'B, alles zusammengehalten von Reubens sexy Reibeisenstimme.

Funfact: Die Girlgroup Little Mix ist Fan

www.facebook.com/reubenhestermusic, www.facebook.com/reubenhestermusic