RHODES: Quarantänebedingungen

Der UK-Sänger RHODES präsentiert seine brandneue Single „Love You Sober“ mit einem Musikvideo, das aufgrund der globalen Corona-Krisensituation unter „Quarantänebedingungen“ entstanden ist.

Das Lied ist die zweite Veröffentlichung aus der kommenden EP „I’m Not Ok“, die 2020 erscheinen soll. Soulige Homeoffice-Musik, die berührt.

„Ich habe ‚Love You Sober’ letztes Jahr mit meinem guten Freund Rich Cooper geschrieben“, verrät der Sänger, „und das Thema, dass ich mich beim Kampf mit meinen inneren Dämonen in mir selbst verliere und dabei versuche an meiner Liebe festzuhalten, hat bei mir unheimlich viele Ideen freigesetzt und auch bei allen anderen, die in diesen Song involviert waren.“