„Nein, ich bin nicht okay!“ RHODES

Foto: www.instagram.com/rhodesmusic RHODES

Nicht nur der scheinbare Wettstreit auf Social Media, besonders auf Instagram, um den festgehaltenen Zustand der „besten Laune der Welt“ sorgt bei so manchem Menschen für jede Menge Druck. Und auch dafür, sich möglichst perfekt zu inszenieren.

Mit „I'm Not OK“ erschien letzte Woche eine weitere starke Nummer aus der gleichnamigen EP „I’m Not OK“.

„Ich bin stolz auf dieses Lied und freue mich, es mit Euch teilen zu können. Als ich dieses Lied komponierte, wurde mir klar, dass man nicht alleine ist mit seinen Gefühlen, andere machen dasselbe durch. Du bist nie alleine!“

Melancholischer Soul, der die genau die Gefühle einfängt, die jeden einmal überkommen. Und man darf sie auch mal zulassen, man sollte sich nicht ewig darin suhlen, aber ab und an tut das gut, das Bad im Selbstmitleid.

Fun Fact: Der Sänger arbeitete schon mit dem queeren Künstler Alle Farben zusammen, „H.O.L.Y.“ hieß der gemeinsame Hit, www.instagram.com/rhodesmusic, www.facebook.com/rhodesmusicuk