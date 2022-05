Rick Astley „Whenever You Need Somebody“

× Erweitern Rick Astley

Foto: @rickastley Rick Astley

Das Debütalbum „Whenever You Need Somebody“ des Popsterns Rick Astley, der seit 1987 mit Hits wie „Cry for Help“, „Take Me to Your Heart“ und „Never Gonna Give You Up“ die Welt beschallt, erscheint im Mai 2022 neu. Natürlich mit vielen Bonustracks und Remixen.

In düsteren und stressigen Zeiten denkt man gerne – oft idealisierend – zurück an die Vergangenheit, als alles scheinbar besser war. Oder auch einfach lustig(er). Popmusik aus dem Hause Stock Aitken Waterman (kurz: SAW) zum Beispiel klang zwar immer irgendwie ähnlich, aber auch immer sehr gut.

Egal ob für Donna Summer, Dead or Alive, Kylie Minogue, Bananarama oder eben Rick Astely, die drei Producer aus UK wussten die 1980er hindurch ganz genau, was die Tanzflächen füllt, wie das Lied zu klingen hat. Und waren in den Remixen dann auch durchaus oft wirklich innovativ! Bei Rick Astley setzten sie erfolgreich auf Disco-Pop, Liebesglück und Herzschmerz und schufen mit dem 1987er-Album „Whenever You Need Somebody“ ein High-Energy-Pop-Standardwerk des 20. Jahrhunderts.

Unsere Anspieltipps auf der 2022er-Ausgabe des Albums sind die Charthits „Together Forever“ und „Whenever You Need Somebody“, aber auch „My Arms Keep Missing You (The "Where's The Harry" Remix)“ und „You Move Me“. rickastley.co.uk