Wir gratulieren Peter und Marcella

× Erweitern Foto: Marcella Rockefeller / Facebook Peter Plate und Marcella Rockefeller

Foto: Milch Musik Marcella Rockefeller Marcella ist großer Fan der Kunst von Rosenstolz

Die singende Dragqueen hat einen weiteren Grund zur Freude, zusammen mit ihrem Producer Peter Plate bekam sie eine Urkunde von der Aidshilfe Köln überreicht.

„Im Rahmen der Kampagne #WirFürCommunity wurden @peterplateofficial & ich mit der funkelnden Brosche ausgezeichnet“, freut sich Marcella auf Social Media.

HIV

„Was für eine Ehre. Ich kann euch nicht sagen, wie lange ich von Herzen gerne die Aidshilfe Köln schon ehrenamtlich unterstütze. Geschweige denn Peter. Was ich aber sagen kann ... Dass ich das unheimlich gerne mache. Es ist wichtig, Einrichtungen wie diese zu unterstützen. Das Thema HIV muss nach wie vor in den Fokus gerückt werden. Es muss aufgeklärt werden. Denn auch heute noch werden HIV-Positive stigmatisiert. Und das ist menschenverachtend und falsch. Ich bzw. wir möchten allen Aidshilfen und Checkpoints danken. Für die unermüdliche Arbeit. Für die Aufklärung und Unterstützung. Gerade in der Corona-Pandemie.“

Foto: Universal Music Rosenstolz Peter Plate und AnNa R. waren Rosenstolz

Über Marcella Rockefeller

Die Legende besagt, dass die im April 1988 geborene Dragqueen einst vom Schlafzimmerspiegel im Elternhaus über Umwege in Köln auf einer „Open-Mic-Night“ mit dem Titel „Kölns nächste Top-Transe“ landete. Das war vor etwa 12 Jahren, damals noch als Lady-Gaga-Double. Dies sei die Geburtsstunde von Marcella Rockefeller gewesen. 2021 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Anders als geplant“, auf dem Marcella auch Lieder des Duos Rosenstolz (bekannte Hits „Liebe ist alles“, „Gib mir Sonne“, „Wir sind am Leben“ ...) covert.

www.facebook.com/MarcellaRockefellerOfficial