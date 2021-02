COMEBACK: Rita Ora 2021

× Erweitern Foto: H. Yanguela Rita Ora

Rita Ora

Als wir sie 2012 zum ersten Mal in Berlin trafen, war Rita Ora eine junge aufstrebende Künstlerin, die sich eher an Hip-Hop, denn an Eurodance orientierte. Mittlerweile ist sie ein Weltstar, schmettert erfolgreich Balladen und auch David-Guetta-Produktionen.

Am Freitag erscheint ihre neue EP „Bang“, dazu verrät uns die Sängerin im Chat: „Als ich dieses Projekt startete, war ich wirklich auf der Suche nach kreativen Verbindungen mit anderen Künstlern. Ich wollte mich künstlerisch pushen und etwas Neues und Frisches erschaffen. Die Zusammenarbeit mit Imanbek ** war eine wirklich einzigartige Erfahrung“, so die Sängerin.

„Wir hatten Meetings über Zoom, um die Musik zu besprechen und mussten auch Übersetzer einsetzen, sodass wir uns wirklich an eine neue Art der Aufnahme anpassen mussten. Es ist erstaunlich, wie sehr die Technologie unsere Verbindung durchscheinen ließ. Musik ist eine universelle Sprache, und diese EP ist der Beweis dafür, dass der kreative Prozess die Macht hat, jedes Hindernis zu überwinden, das uns trennt.“

Das erste Lied der kommenden EP „Big“ ist übrigens eine Zusammenarbeit mit DJ-Weltstar David Guetta. Wir sind sehr gespannt ... www.ritaora.com

** Imanbek ist ein kasachischer DJ und Plattenproduzent