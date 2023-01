Rita Ora meldet sich zurück

× Erweitern Foto: Ed Cooke Rita Ora

Endlich! Viel zu lange hat uns die Sängerin Rita Ora warten lassen. Jetzt gibt es aber neue Musik von der Künstlerin, die bisher mit Hits wie „For You“, „How We Do (Party)“, „Lonely Together“ oder auch „Anywhere“ beglückte. Ein drittes Album steht in den Startlöchern, eine neue Single gibt es jetzt: „You Only Love Me“. Kein fröhliches Lied, aber eine tragische Dance-Hymne mit einer Prise 1980er. Klasse!

Via E-Mail lässt die Sängerin verlauten: „Mit ‘You Only Love Me’ und dem neuen Album wollte ich genau dieses Gefühl der Verletzlichkeit einfangen, das ich in mir spürte, als ich schließlich bereit war für diese Liebe, als ich mich ihr öffnete und somit dieser neue Lebensabschnitt begann. Indem ich lernte, wie man mit der Vergangenheit abschließt und so Raum für neue Erfahrungen schaffen kann, begann ein wahnsinnig intensiver Prozess – den ich auch unbedingt in meinen Songs verarbeiten und festhalten wollte. Diese Reise war zwischendurch alles andere als einfach, aber sie hat mich sehr viel stärker gemacht und mich mit so viel Liebe erfüllt, wie ich es mir früher nicht mal hätte vorstellen können.“

Rita Ora (geboren am 26. November 1990) ist seit ca. 2012 ganz vorne mit dabei in den Charts und der Promi- und Mode-Glamourwelt. Gefördert von Madonna, produziert von zum Beispiel (einst) Avicii, landet sie Hit auf Hit. ritaora.lnk.to/YouOnlyLoveMeIN