Roachford

2020 war bisher ein hartes Jahr, die Corona-Pandemie macht Lust, es einfach zu löschen. Dieses Album von Ausnahmesänger Roachford macht hingegen wieder Lust weiterzuleben! Klingt dramatisch, ist aber so.

Discoider Soul des seit 1988 populären Sängers, der schon mit Hits wie „Lay Your Love on Me“ und „Cuddly Toy“ die Seelen streichelte.

Unsere Anspieltipps sind „What We Had“ (mit Beverly Knight) und „Love Remedy“. Musik, die Energie gibt. roachford.co.uk