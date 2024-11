Robbie Williams: „Better Man (Motion Picture Soundtrack)“

× Erweitern Foto: Sean Vincent 1996 und 1997 erschienen seine Hits „Freedom“ ** und „Angels“ und katapultierten sein Album „Life Thru a Lens“ für fast ein ganzes Jahr in die britischen Top 10. Für den Sänger folgte eine der erfolgreichsten Karrieren der Popmusik (weltweit, nur nicht in den USA) voller Skandale und Hits wie „Millennium“, „Let Me Entertain You“, „Rock DJ“, „Kids“ (mit Kylie Minogue) und „Love My Life“.

Der Musiker kündigte Anfang November 2024 die Veröffentlichung des Soundtrack-Albums „Better Man“ bei Columbia Records an. Das Album wird am 27. Dezember in digitaler Form veröffentlicht, eine physische Version folgt.

Die Ankündigung des Soundtracks kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Robbies musikalischem Biopic-Film „Better Man“ warten, der am 2.1.2025 in die deutschen Kinos kommt und in dem Williams durchgehend als CGI-Affe dargestellt wird... Basierend auf der wahren Geschichte von Robbies Leben und unter der Regie von Michael Gracey („The Greatest Showman“), wird der Film aus Robbies Perspektive erzählt und fängt seinen unverwechselbaren Witz und seinen unbeugsamen Geist ein. Der Film folgt seinem Weg von der Kindheit über das jüngste Mitglied der Boyband Take That bis hin zu seinen beispiellosen Erfolgen als rekordbrechender Solokünstler – und das alles, während er sich den Herausforderungen stellt, die stratosphärischer Ruhm und Erfolg mit sich bringen können. Im Gespräch über den Film hob Regisseur Michael Gracey hervor, dass Robbie sich immer wieder als Affe bezeichnete. „Robbie sagte Dinge wie: 'Ich tanze auf dem Rücken wie ein Affe'. Nach einer Weile dachte ich: 'Wäre es nicht toll, Robbie als Affen im Film darzustellen?' Denn Robbie erzählt diese Geschichte – und so sieht er sich selbst.“

