Robin hat was Neues

„Ich brauche dich, wie die Luft zum Atmen“, Corona hin oder her, dieser Satz drückt starkes Verlangen und große Gefühle aus. Und damit beschäftigt sich Robin Schulz sehr, sehr gerne. Und immer höchst erfolgreich.

Der DJ und Producer Robin Schulz räumt seit 2012 mit housigen Liedern wie „In Your Eyes“, „Waves“, „OK (mit James Blunt)“, „Sugar“ und „Prayer in C“ in den Charts ab. Melancholie und Sehnsucht treffen bei dem Musiker auf Eurodance, das kommt eben an!