Beyoncé & Robin S – queere Klubmusik

Robin S

Beyoncés (großes Bild ganz oben) neuer Hit „Break My Soul“ klingt für manche Ohren verdächtig nach den House-Klassikern von Robin S, etwa „Luv 4 Luv“, „Back It Up“ oder natürlich auch „Show Me Love“. Wer sich etwas mehr mit der Sängerin beschäftigen will, dem sei das 2019 erschienene Album „Dance Hits“ an Herz gelegt.

Unsere Anspieltipps darauf sind die Klubhits „I Want to Thank You“, „Brighter Day“ und „Once in a Lifetime Love“ – und die oben bereits erwähnten Hits. LEIDER sind auf dem Album nicht spätere Charterfolge wie „Midnight“ oder „It Must Be Love“ vom Album „From Now On“ berücksichtigt, was wohl an unterschiedlichen Labels und Märkten liegt.

Beyoncés neuer Hit „Break My Soul“ – eine Zusammenarbeit mit Big Freedia – ist eine musikalische Würdigung der Musik von Robin S, ihrer Remixer und Musiker wie Stonebridge und Todd Terry und kein Plagiat. „Break My Soul“ ist der erste housige Vorbote zum kommenden Album „Renaissance“ des Weltstars. Und auch Robin S soll gerade wieder an neuen Liedern arbeiten – wir sind gespannt. www.iamrobins.com, www.beyonce.com

