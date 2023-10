Robin Schulz & Rita Ora & Tiago PZK – „I'll Be There“

× Erweitern Foto: Warner Music

Robin Schulz und Felix Jaehn Gute Freunde: Robin und Felix Jaehn

Der argentinischer Rapper und Sänger Tiago PZK hat sich mit der Dance-Pop-Sängerin Rita Ora und dem weltweit erfolgreichen Producer und DJ Robin Schulz aus Osnabrück zusammengetan. Herausgekommen ist mit „I'll Be There“ eine kleine Dance-Hymne auf das „Füreinander-da-Sein“. Unser Video des Tages!

Rita Ora: Eine große Stimme, immer beste Produzent*innen. Die 1990 im damaligen Jugoslawien Geborene ist seit über zehn Jahren ganz vorne mit dabei in den Charts und der Promi- und Mode-Glamourwelt. Zuerst gefördert von Madonna und produziert von unter anderem Avicii, landet die Britin bis heute Hit auf Hit. „For You“, „You Only Love Me“, „Black Widow“ (mit Iggy Azalea), „Let You Love Me“ oder auch „Anywhere“ wirst du kennen. Tiago PZK ist bei uns noch unbekannt, landete aber in seiner Heimat schon große Hits. Und zu Robin Schulz muss #mensch eigentlich nichts mehr sagen. Er ist einer DER Hit-Producer der letzten Jahre.