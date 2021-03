BROMANCE: Felix Jaehn und Robin Schulz

× Erweitern Foto: Warner Music Felix Jaehn und Robin Schulz

Foto: Robert Wunsch Robin Schulz Robin Schulz veröffentlichte gerade sein 4. Album, wieder ein Top-10-Erfolg

Zwei erfolgreiche Musiker, beide machen Dance-Pop, Deep House, Eurodance. Trotzdem sind es keine Konkurrenten, nein, die beiden sind sogar Freunde. Und ein gemeinsames Lied gibt es auch: „One More Time“, morgen feiert das Video dazu seine Premiere.

Angesprochen auf ihr Verhältnis antwort Felix Jaehn, der vor einigen Jahren sein Coming-out hatte: „Wir haben uns 2014 in Linz kennengelernt. Ich habe Support gespielt bei einer Show von Robin und wir hatten damals auch die gleiche Booking-Agentur. Wir wollten uns schon länger kennenlernen und ich war total happy, mit Robin zusammen in Österreich zu sein und eine Show zu spielen. Random side note ist, dass der Klub ziemlich leer war und der Gig gar nicht so geil. Aber immerhin hatten wir einen guten Abend.“

Foto: www.instagram.com/felixjaehn Felix Jaehn

Auch Robin Schulz äußert sich positiv: „Ich bin immer sehr aufgeregt und nervös, da kann ich seine Ruhe ganz gut gebrauchen!“, so Robin Schulz. „Felix hat eine ruhige und dennoch sehr offene Art, das schätze ich sehr. Seine Persönlichkeit und sein Charakter! Felix ist ein unglaublich netter, ruhiger und bodenständiger Kerl! Mit ihm hat man immer eine super Zeit. Man kann sowohl Spaß haben als auch ernste Gespräche führen.“

× Erweitern Foto: Warner Music Robin Schulz und Felix Jaehn: eine Bromance wie aus dem Bilderbuch

Zum Abschluss lassen wir nochmals Felix zu Wort kommen: „Ich mag an Robin am meisten, dass er einfach ein unglaublich lieber und herzlicher Kerl ist, immer nett und höflich und gut drauf. Und selbst, wenn er nicht gut drauf ist, ist er noch korrekt und nett und höflich. Was ich auch sehr schätze ist, wenn ich mir sein Team und sein Privatleben angucke: viele von seinen ‚day ones’ sind immer noch am Start und begleiten ihn. Weil er einfach so ein treuer Kerl ist, der niemanden links liegen lassen möchte und dabei zudem extrem großzügig ist.“