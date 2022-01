× Erweitern Röyksopp sind wieder am Start

Röyksopp Los ging alles Anfang des 21. Jahrhunderts

Svein Berge und Torbjørn Brundtland melden sich zurück aus der Auszeit und präsentieren neue Musik und Bildkunst.

Die beiden Skandinavier präsentieren nach „(Nothing But) Ashes…“ gerade Comeback-Single Nummer zwei: „The Ladder“. Ein Album könnte folgen **, es könnte „Press R“ heißen – die beiden Norweger sind (noch) sehr verschwiegen.

Zwischen 2001 und 2019 schuf das aus Norwegen kommende Produzenten-, DJ- und Remixer-Duo, das mit und ohne die schwedische Sängerin Robyn Hits wie „The Girl and the Robot“, „Poor Leno“, „What Else Is There?“, „Never Ever“, „Monument“ und „Remind Me“ landete, viele einflussreiche Kompositionen. Das letzte Album erschien 2014 und erreichte Platz 2 der Charts in ihrer Heimat Norwegen. Wir sind gespannt, die beiden neuen Stücke übertreffen alle Erwartungen und lassen Fan-Herzen schneller schagen, so chillig sie auch komponiert sind. profoundmysteries.royksopp.com

** Dass Röyksopp eigentlich keine Alben mehr aufnehmen wollen, macht in Zeiten von Soundcloud, Spotify und bei all der Macht des Internets allgemein durchaus Sinn. Warum sollte man etwas konzipieren, wenn sich die meisten Hörer ohnehin nur einzelne Tracks zu Gemüte führen – und das oft genug, ohne den Künstler dafür zu entlohnen?!