ROSENBERG: Alles Liebe, Marianne!

Marianne Rosenberg

Heute präsentiert das Geburtstagskind, die Schlagerkönigin der Herzen, sein neues Werk in einem Berliner Klub, Freitag können alle das Album „Im Namen der Liebe“ hören und auch kaufen. Auch als limitierte Fanbox.

Und sie hat heute Geburtstag, wir wünschen alles Liebe!

Marianne Rosenberg 1980

Die am 1955 in Berlin geborene Sängerin hatte schon in den 1970ern Hits wie „Lieder der Nacht“, „Marleen“, „Herz aus Glas“ und „Er gehört zu mir“. In den 1980ern war Marianne dann mit Coverversionen internationaler Hits (etwa von ABBA) populär, bevor sie sich für die Kultur-Avantgarde (Kai Hawaii, Rio Reiser) der Zeit entschied und auf den großen Erfolg für mehr Freiheit verzichtete.

Später veröffentlichte sie House-Remixe ihrer Gassenhauer und mauserte sich zum Kultstar – auch kam sie mit einer Ballade zu der TV-Serie „Rivalen der Rennbahn“ wieder in die Charts.

In den 1990ern dann zum Beispiel mit dem Album „Luna“ und dem Hit „Wenn der Morgen kommt“. Bis heute schafft sie es immer wieder in die Hitlisten und ist einfach Kult!