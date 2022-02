Rot, roter, BOAH ROBIN!

„Dark Red“, die mittlerweile dritte Zusammenarbeit von BOAH ROBIN! mit dem Hannoveraner Produzenten ELIAS EMILIAN KUNZ, ist vertonte Tiefgründigkeit, die in melancholische Gefilde entführt.

Heute erscheint die Single; sinnlicher Pop aus Leipzig, erotisch und klubbig inszeniert. Ja, das Lied hat absolut das Zeug dazu, in den Klubs gespielt zu werden. Obwohl es nicht um pure Lebensfreude geht, sondern um die Suche nach Zugehörigkeit.

„In this Techno bunker where I’m supposed to dance, I am singing this love song I wrote with sanguine hands...“