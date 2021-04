× Erweitern Foto: Andres Putting Sergey Lazarev Sergey Lazarev erfreute 2016 mit Body und Stimme

Foto: M. Rädel ESC Die Community liebt den „Grand Prix“

Kaum ein Musikwettbewerb lockt so viele Queers vor die Bildschirme wie der „Eurovision Song Contest“. Im Vorfeld zum Happening gibt es eine spaßige und vernetzende Kampagne, die einmal mehr beweist: Musik überwindet Grenzen.

Dieses Jahr findet der ESC (uralter Name 1956 bis 2001: „Grand Prix Eurovision de la Chanson“) in abgewandelter Form in Rotterdam statt: Am 18., 20. und 22. Mai mit vielen Stars, etwa unserem Jendrik (großes Bild oben), viel Show und noch mehr Musik! Weltweit zu empfangen, weltweit eine Community bildend. Und es gibt einen Tanz: „Rotterdam. #SWINGALONG“ samt Videokampagne.

„Swing Along lässt die Fans des Eurovision Song Contest auf der ganzen Welt auf innovative Weise in der Stadt mittanzen – mit einer 360-Grad-Ansicht und einer lebensgroßen Projektion auf das World Port Building. So kann die ganze Welt trotz aller (Reise-)Einschränkungen via Social Media mittanzen und gleichzeitig die Stadt erleben.“

× Erweitern Rotterdam: #SWINGALONG zum ESC

Im Musikvideo #SWINGALONG werden ESC-Fans an verschiedenen Orten in Rotterdam einen einprägsamen Tanz aufführen. Etwa in der Rotterdamer Metro, auf dem schwimmenden Bauernhof (!) und in der kreisförmige BlueCity. Das Tanzvideo soll dazu einladen, sich der Challenge anzuschließen und eine eigene #SWINGALONG-Version über verschiedene soziale Medien zu teilen. Dies ist mit einem speziellen Filter für Instagram und Facebook möglich. In der Woche rund um den 2021er-ESC wird eine Auswahl von tanzenden Menschen lebensgroß auf einen Rotterdamer Ort mit ikonischem Blick über die Maas projiziert: dem World Port Center. Hier kannst du mitmachen: swingalong.eu