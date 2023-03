Innere Ruhe, Lebensfreude und Kraft – „Tiefgang“

Am 31. März erscheint mit „TIEFGANG“ eine äußerst entspannende EP bei SINE Music, die mit sanften Klängen für Entspannung im meist fordernden Alltag sorgt.

So beruhigend, wie die Wirkung von Musik sein kann, so ist es auch der Anblick von Bäumen, der unser Gehirn zur Ruhe kommen lässt, in Japan etwa schwört #mensch auf die Kraft des Waldbades (shinrin yoku), um zu gesunden. Ganz wunderbar ist es daher, wenn #mensch als Musiker*in in einer inspirierenden Umgebung leben kann, für Thomas Hauser ist das seine Heimat der Schwarzwald, das höchste und größte zusammenhängende Mittelgebirge Deutschlands.