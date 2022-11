RuPaul veröffentlicht neues Album

RuPaul Einst durfte RuPaul auch das Cover unseres Berliner Magazins blu zieren

In wenigen Wochen soll das neue Album DER singenden TV-, Show- und House-Dragqueen aus den USA erscheinen: „Black Butta“ von RuPaul.

Auf den angekündigten zehn Dance-Tracks wird es gewohnt wortwitzig und divenhaft zugehen. Klubbig wird es definitiv auch, immerhin ist Diana-Ross-Producer, DJ und Remixer Eric Kupper mit von der Partie.

Schon seit Mitte der 1980er versorgt dieser US-Musiker lgendäre und populäre Ikonen wie Donna Summer, Whitney Houston, Ultra Naté, Miley Cyrus und Kylie Minogue mit Remixen. Seine Vocal-House-Produktionen für Diana Ross führten 2020 einmal mehr die US-Charts an! Dieser Mann weiß einfach, wie beste Musik entsteht.

RuPaul

Mit ihm zusammen komponierte und produzierte die am 17. November 1960 geborene Drag-Ikone RuPaul, die schon seit den 1980ern für mediale Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Szene sorgt, das Lied „Courage to Love“. Schon zu hören gab es den R'n'B-Track „Show Me That You Festive“ und den stampfenden House-Hit „Star Baby“ – eine Nummer, die die Klubs auch bei uns in Deutschland beben lassen wird. Das Album „Black Butta“ soll Anfang Januar 2023 veröffentlicht werden, sicherlich ein erster glamouröser und witziger, Kraft gebender und tanzen lassender musikalischer Höhepunkt des dann noch ganz jungen Jahres.

Über RuPaul: „We're all born naked and the rest is drag“, „Sashay away“ oder auch „When you become the image of your own imagination, it's the most powerful thing you could ever do“ sind ihre Sprüche. Gut zu wissen: Die Dragqueen RuPaul, die seit Jahrzehnten dank Hits wie „Looking Good, Feeling Gorgeous“ und „Supermodel (You Better Work)“ und der TV-Show „RuPaul's Drag Race“ weltweit erfolgreich ist, hatte einen ihrer ersten großen Auftritte im Video zu „LoveShack“ der Band The B-52s. RuPauls erstes Album erschien 1986 „Starbooty!“, ein Soundtrack zum gleichnamigen Underground-Film. rupaul.com