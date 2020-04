Sam Smith, Kesha, Annie Lennox, Jess Glynne ...

× Erweitern Sam Smith und Demi Lovato veröffentlichen morgen ihr Duett „I'm Ready“

Céline Dion Céline Dion macht mit!

So viele Stars, so ein guter Zweck! Am 18. April vereinen weltweit Musiker ihre Kräfte und versuchen der Corona-Krise die Stirn zu bieten und die WHO ** im Kampf gegen das Virus zu unterstützen.

Foto: WMG madonna Madonna wird großzügig spenden

Mit dabei sind unter anderem Elton John, Céline Dion, Milky Chance und auch Jennifer Lopez sowie Heidi Klum (!). Hier kannst du dich registrieren, um dabei zu sein: www.globalcitizen.org/de/connect/togetherathome

Erwartet dich nur Musik? Nein! Es werden auch die Menschen und Organisationen vorgestellt, die für uns alle gegen Corona kämpfen.

INFO

Global Citizen sieht sich als eine Bewegung von Menschen, die „gemeinsam ihre Stimmen erheben, um extreme Armut bis 2030 zu beenden“. Interessierte können sich zum Beispiel via Facebook bei Global Citizen über die Ursachen extremer Armut informieren und „direkt aktiv werden“. www.facebook.com/GlblCtznDEU

** Weltgesundheitsorganisation, Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen