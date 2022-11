Sam Smith: neues Album, Tour und Erfolg

× Erweitern Foto: Capitol Records Sam Smith

2019 erschien das erste Album der Künstlerin Kim Petras

Für sein Comeback holte sich Sam Smith die besten Künstler*innen der Musikwelt ins Boot. Und begeistert damit weltweit.

Der aktuelle Welthit von Sam Smith etwa, „Unholy“, ist nicht nur ein geradezu hypnotisches Lied, es ist auch eine Zusammenarbeit mit einer trans* Künstlerin aus Deutschland: Kim Petras, geboren in Köln.

Mittlerweile lebt die Singer-Songwriterin, Rapperin und Komponistin in Los Angeles, zu ihren Einflüssen zählt sie die Spice Girls, Madonna, Kylie Minogue, Cher sowie auch Rihanna und Katy Perry. Ziemlich poppig! Ihre Musik selbst ist undergroundiger, stark von Elektro und auch Hip-Hop geprägt.

Mit „Unholy“ landete sie ihren bisher größten Charterfolg, das queere Lied mit burleskem Video erreichte Platz 1 der Charts in zum Beispiel Kanada, den USA, den UK, Australien und Ungarn. In Deutschland war Platz 3 drin. Selbstverständlich ist das Lied auch auf dem im Januar geplanten neuen Album von Sam Smith zu finden: „Gloria“. Was wir schon verraten können: Eine Zusammenarbeit mit Ed Sheeran wird sich auch auf dem Werk befinden – und natürlich die erste Singleauskopplung daraus „Love Me More“. Mit neuen und alten Hits wird Sam Smith auch auf Tour gehen, alle Daten findest du nach und nach hier: SamLIVE.

Über Sam Smith: They ist neben Elton John der/die erfolgreichste queere Künstler*in der Musikwelt, sorgt mit Musik, Optik und in Interviews für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community. Seit Sams ersten (Solo-)Single „Lay Me Down“ (2013) ** ging es für Sam, geboren am 19. Mai 1992, beruflich nur bergauf. 2016 gab es einen Oscar für den besten Filmsong „Writing’s on the Wall“ („James Bond 007: Spectre“), danach und davor landete they Welthits wie „Promises“, „Dancing with a Stranger“ und „Stay With Me“.

** Anfangs war Sam bei dem auch in den Charts erfolgreichem Projekt Disclosure am Mikro, die Brüder remixten auch unlängst „Unholy“