Sam Smith verschiebt sein Album

Durch die Corona-Pandemie verändert sich alles, damit setzt sich auch die Kunstwelt auseinander. Auch der queere Sänger Sam Smith.

„Ich habe in den letzten Wochen viel nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass der Titel meines Albums und das Erscheinungsdatum nicht mehr angemessen sind“, schrieb Sam Smith seine Nachricht an seine Millionen Follower auf Instagram. „Ich habe beschlossen, weiter an dem Album zu arbeiten, wichtige Änderungen vorzunehmen und Dinge hinzuzufügen.“

Ganz verzweifeln muss man jetzt aber nicht, das neue Album – sicherlich neu benannt („To Die For“ erscheint nicht mehr passend) – soll noch dieses Jahr erscheinen.

Über Sam

Der am 19. Mai 1992 geborene Sänger des James-Bond-Hits „Writing’s on the Wall“ startete seine Karriere 2012, zu seinen großen Erfolgen zählen „Stay With Me“, „Latch“ (mit Disclosure), „How Do You Sleep?“ und „Promises“ (mit Superstar-DJ und Producer Calvin Harris, dessen Penis durch ein geleaktes Foto berühmt wurde).

