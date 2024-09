Sammy Rae & The Friends: „Something for Everybody“

So sehr Sammy Rae & The Friends auch eine Band sein mögen, dieses Kollektiv von Träumern und Künstlern betrachtet sich in erster Linie als Familie. Diese Kameradschaft zwischen allen und allen entfacht ihre unvergesslichen und unverzichtbaren Live-Shows, die sowohl für die Musiker als auch für ihr begeistertes Publikum eine Erfahrung der Befreiung darstellen.

Die Band um die Sängerin und Songwriterin Sammy Rae, die durch jahrelanges Touren immer weiter verfeinert wurde, ist in der Lage, in jedem Rampenlicht aufzublühen, dank ihrer charakteristischen Mischung aus spürbarer Energie, geschickter Perfektion und einem stimmlichen Feuerwerk. Diese Mischung war noch nie so stark wie auf dem lang erwarteten Debütalbum der Band, „Something for Everybody“, das sich mit dem auseinandersetzt, was für die Band bisher ein Punkt der Verwirrung und sogar des Selbstbewusstseins war: Welche Art von Musik machen wir? Jetzt kannst du das herausfinden!

Wir sind auch auf Instagram: