Sam Smith: neues Video

Foto: Universal Music Sam Smith Auf dem kommenden Album ist auch das Duett mit Demi Lovato zu finden

Sein neues Album „Love Goes“ steht in den Startlöchern, jetzt gibt es schon das neue Video zum extrem groovigen Lied „Diamonds“.

Und im Video dazu beweist Sam, dass man auch alleine zu Klubmusik Spaß haben kann ... Souliger Pop mit Disco- und auch House-Einflüssen, Musik, wie man sie bitter nötig hat bei Stress, Musik, wie man sie liebt, wenn man gute Laune hat. „Diamonds“ ist unser Video des Tages!

Seit seiner ersten (Solo-)Single „Lay Me Down“ (2013) ** ging es für den am 19. Mai 1992 geborenen Sänger beruflich eigentlich nur bergauf ***. Der vorläufige Höhepunkt: Der Oscar für den besten Filmsong „Writing’s on the Wall“ („James Bond 007: Spectre“) im Jahr 2016, danach und davor Welthits wie „Promises“, „Too Good at Goodbyes“, „How Do You Sleep?“ und „Stay With Me“. In seinem Privatleben ging es dagegen schon des Öfteren auf und ab – was der Sänger seinen Fans auch immer mitteilt. Ein selbstbewusster Queer, der sich auch stark macht gegen Bodyshaming und für Body Positivity.

** Zuvor war Sam Sänger bei dem auch in den Charts erfolgreichem Projekt Disclosure

*** abgesehen von der Umbenennung und Verschiebung des einst geplanten Albums „To Die For“, das passte aufgrund der Corona-Pandemie einfach nicht mehr