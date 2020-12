LIVE: Boy George & Culture Club

× Erweitern Boy George und Culture Club

Boy George

Am 19. Dezember kann man in den Genuss eines Konzerts der bunten Legende kommen, live gestreamt aus London.

Mehr als passend ist der Name: „Culture Club – Rainbow in the Dark: A Global Stream“. Ein Regenbogen, Symbol der Hoffnung der queeren Community, der uns Farben und Lebensfreude in diesen Corona-Winter bringt.

„Es ist an der Zeit, einen Regenbogen im Dunkeln zu finden“, so Boy George auf Social Media. „Jeder sucht nach neuen Wegen, um sich zu verbinden, und Musik ist dabei unser Satellit. Ich hoffe, dass wir Dir in solch herausfordernden Zeiten Optimismus und Hoffnung durch unsere Musik bringen können.“ Hier geht es zur Veranstaltungsseite.

Über Boy George

Geboren wurde der Künstler am 14. Juni 1961, nächstes Jahr gibt es also einen runden Geburtstag zu feiern! Er gehört nicht nur zu DEN queeren Popikonen und Paradiesvögeln der Musikwelt, sondern auch zu den Avantgardisten der Schwulenbewegung. Der Sänger von Culture Club und Jesus Loves You landet bis heute – mit oder ohne Bands und DJs – Erfolge wie „Karma Chameleon“, „Everything I Own“, „Run“, „Do You Really Want to Hurt Me?“ oder auch „Bow Down Mister“ in den Charts.

Funfact: Seinen 1992er-Hit „The Crying Game“ komponierte er zusammen mit den Pet Shop Boys