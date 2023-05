Sandro Cavazza & Felix Jaehn: „All for Love“

× Erweitern Foto: @FelixJaehnMusic Felix Jaehn Im April noch strubbelig ...

Foto: @FelixJaehnMusic ... im Mai glamourös

Vor wenigen Stunden, in tiefer Nacht, präsentierte der House-liebende Queer aus Hamburg seine neue Single „All for Love“. Ein erstes – blumiges – Video gibt es schon, das siehst du hier bei uns.

Eine berührende House-Hymne auf die Liebe, voller Streicher und positiver Energie. Ein Lied, wie gemacht für den Festival- und Partysommer. Aber „All for Love“ ist auch melodiös genug, um immer wieder auch zu Hause gehört zu werden.

Wissenswertes über den biseuellen DJ und Producer: „Book of Love“, „Hot2Touch“, „Ain't Nobody (Loves Me Better)“, „No Therapy“ oder auch „Bonfire“ mit ALMA und „One More Time“ mit Robin Schulz, Hits hatte er schon viele. Felix Jaehn (geboren am 28. August 1994) ist einer der erfolgreichsten queeren House- und Eurodance-Produzenten der Gegenwart. www.felix-jaehn.com