Sau Poler „Nocturno“

Nachtaktiv – so der übersetzte Name des Debüts bei Atomnation von Sau Poler, einem spanischen Producer, der hierfür seit 2018 an den Sounds und Melodien, Bass Drums und Samples gefeilt hat – entführt auf eine Reise unterschiedlicher Genres innerhalb der „Musik der Nacht“: Elektro. Beweist aber auch, dass solche Kompositionen hervorragend ins Tageslicht passen.

Sau Poler

„Es ist eine Platte, die meine Motivation erneuert, mit meiner Musik zu experimentieren und zu erweitern. Es gab einige persönliche dunkle Zeiten und Kreativitätsblockaden während des Aufnahmeprozesses, daher dachte ich, dass es der Schlüssel zum Abschluss des Albums und zum Wachstum als Künstler sein würde, auf das Wesentliche zurückzukommen, warum ich Musik mache – die Stimmung einfangen und meine Kompositionen nicht zu zerdenken“, so der Musiker schriftlich. „Jetzt verspüre ich eine Art Heilung, ich kann das Album endlich herausbringen und ich hoffe, dass die Leute das Hören genießen werden.“

Schon der erste Track „Vireo“ lässt aufhorchen: Nach einem sphärischen Beginn setzen nach und nach treibende Elektro-Beats sein, die Melodien, einzelne Samples und die wabernden Soundflächen im Hintergrund erinnern etwas an klubbige Produktionen von Jam & Spoon, The Shamen, The Orb oder auch The KLF. Eine musikalische Referenz? Womöglich auf jeden Fall unüberhörbarer (unbewusster?!) Einfluss. Einer der Höhepunkte des Albums ist das housige „Strange Lands“ mit seinen verpeilten Soundeffekten. Unsere weiteren Anspieltipps sind „Ritualidad Rítmica“ und „Final Image“. Das Album erscheint am 28. Mai.

soundcloud.com/atomnation, www.facebook.com/saupoler