Schweizer HOUSELEKTRO – Vertonte Verwundbarkeit

Großartig. Aber auch: Ojemine. Musik wie aus einem Drama, aus einem tragischen Netflix-Staffelfinale, Musik, ganz wunderbar für den Herbst und Winter.

„Vulnerability“ des Schweizer Produzenten Pablo Nouvelle erfreut aus Albumlänge mit dicht verwobenen Soundcollagen, Klavierharmonien, düsterem Elektro und sanftem Chill-out. Sicherlich keine Musik, die dich fröhlicher durch den toxischen Alltagsstress gehen lässt, aber kreative Klangwelten und einlullende Melodien und Lieder, die dich nicht überkochen oder völlig verzweifeln lassen.

Es ist das achte Studioalbum des Alpenmannes, der seit 2012 die Musikwelt mit seiner – mitunter housigen – Kunst bereichert. „Vulnerability“ soll am 21. Oktober erscheinen und ist ein MUSS für jeden Mensch mit Lust auf Ungewöhnliches in Sachen elektronischer Musik. Unsere Anspieltipps sind „You Make My Days Better“, „Goodbye“ und „Somos Solo Cuerpos“ (I und II). www.pablonouvelle.com