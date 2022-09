Schwuler Weltstar mit neuem Video: Luke Evans

× Erweitern Foto: Ed Cooke Luke Evans Luke Evans: Kino-, TV-, und Theater-Schauspieler und Pop-Sänger aus Wales

Luke Evans Geboren wurde der queere Stern 1979

Der queere Stern, Sänger und Schauspieler („The Fast and the Furious“, „Der Hobbit“, „Murder Mystery“, „Dracula Untold“, ...) präsentiert sein neues Lied „Horizons Blue“ vom kommenden Album „A Song for You“, an dem auch Nicole Kidman und Charlotte Church beteiligt sind.

„Ich habe den Song in Florida während des Lockdowns geschrieben, als die Sonne über dem Atlantik aufging. Ich saß am Strand und der Horizont war so blau wie das Meer. Man konnte den Unterschied nicht sehen. Drei Stunden später war ich mit Amy in Pontypridd und wir haben eine Demo innerhalb von zwei Stunden fertig gemacht. Das ist wirklich erstaunlich für mich, denn ich hatte noch nie geschrieben. Ich wusste, dass ich es kann, aber ich brauchte nur eine Anleitung. Und wer könnte das besser als Amy Wadge?“ www.lukeevansofficial.com