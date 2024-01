„Selfish“ – Justin Timberlakes Comeback

Foto: Sony Music Justin Timberlake Am kommenden Donnerstag um 14 Uhr (CET), feiert der Musiker mit der neuen Single „Selfish“ sein musikalisches Comeback

Es gab zwar einige Singles und einen Soundtrack, doch Justin Timberlakes letztes Album („Man of the Woods“, wir berichteten) erschien vor etwa sechs Jahren. Jetzt meldet sich der US-Sänger kurz vor seinem 43. Geburtstag mit einer neuen Komposition zurück: „Selfish“.

Eine smoothe R'n'B-Nummer, die dermaßen aus der Zeit gefallen scheint, dass darin auch die größten Erfolgschancen liegen. In einer Zeit, in der sämtliche 1990er-Hits mit Vocoder-Gesängen gecovert werden, tut es doch mal wieder gut, eine reale Stimme zu entspannten Grooves zu hören. Einen ersten Ausschnitt kannst du hier bei uns hören.

Ein Blick zurück: Timberlakes TV-Karriere begann vor über dreißig Jahren an der Seite seiner späteren Partnerin Britney Spears. Zusammen mit Christina Aguilera war Justin eines der Gesichter des „Mickey Mouse Club“, einer populären TV-Show in den USA. Mitte der 1990er ging es dann in Sachen Musik los: Die Casting-Boyband *NSYNC wurde zwar zuerst als eine der weniger erfolgreichen Backstreet-Boys-Nachahmer belächelt, doch zumindest in den USA zogen sie schnell dank Hits wie „Tearin’ Up My Heart“, „Girlfriend“ und „Bye Bye By“ schon bald mit ihren BSB-Kollegen mit. 2002 später ging Justin dann auf Solopfade und räumte seitdem mit einem Hit („SexyBack“, „Can't Stop the Feeling!“, „Mirrors“, „Say Something“ oder auch „4 Minutes“ mit Madonna ...) nach dem anderen ab. Und auch als Schauspieler (etwa bei „The Social Network“) und Moderator feiert er Erfolge. Und 2024 gibt es endlich wieder Musik, das neue Album „Everything I Thought It Was“ steht in den Startlöchern. www.justintimberlake.com