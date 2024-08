Shawn Mendes – Neue Musik, schöne Bilder

Expand Foto: @ShawnMendesOfficial Für Calvin Klein hat der Sänger auch schon gemodelt

Die Reise vom aalglatten Teenager-Schwarm zum reifen und coolen Musiker, das kann schiefgehen. Doch im Falle des kanadischen Singer-Songwriters und auch Schauspielers Shawn Mendes, geboren am 8. August 1998 in Toronto, ging alles gut.

Bekannt ist der Musiker vor allem für Erfolge wie „Stitches“, „Treat You Better“, „In My Blood“, „When You’re Gone“ und natürlich „Señorita“ mit Camila Cabello, seinem (bisher) einzigen Nummer-eins-Hit hier bei uns. Mitte Oktober erscheint sein neues Album „Shawn“, zuvor gab es schon die Lieder „Why Why Why“ und „Isn't That Enough“ daraus. Letzteres ist unser Video des Tages. Schon schön. www.shawnmendesofficial.com

