SHYGIRL „Big Dick Energy“

×

Foto: Because Music

Shygirl „BDE" (feat. Slowthai)“

Man hat gleich wieder „Don't want no short d*ck man” im Ohr, jene Textzeile von 20 Fingers aus den 1990ern, die in der queeren Szene rauf und runter gespielt wurde. Und auch SHYGIRL besingt den prächtigen 🍆