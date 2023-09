Sie singt wieder: Amanda Lepore

× Erweitern Foto: V. Mohindra Amanda Lepore Die Diva mit den tollen Lippen bewirbt natürlich auch Kosmetik

Ihre Optik erinnert bewusst an Marilyn Monroe

Gerade erschien neue Musik von der Glamour-Diva aus den USA. Seit einigen Stunden ist „Come Closer“ von Amanda Lepore fast überall zu streamen und zu kaufen, wo es Musik gibt.

❤💄💋 Und ja, dass sie singt, ist sicherlich übertrieben. Die New Yorker Ikone spricht, flüstert und haucht zum entspannten Deep-House-Beat, der auch ein paar Barock-Einflüsse intus hat. „Come Closer“ ist ein geradezu hypnotischer Track, der irgendwie nach KitKatClub klingt ...

Über Amanda: Die am 5. Dezember 1967 in New Jersey geborene Künstlerin arbeitete schon mit populären Größen wie Fotograf David LaChapelle, Rapper Cazwell und dem Künstlerpaar Pierre et Gilles zusammen. Zudem ist Amanda Lepore die weltweit wohl bekannteste Transsexuelle und leuchtendes Vorbild, immer den Weg zu gehen, der sich richtig anfühlt. amandalepore.com