„Smooth Operator“ – Kristine W

Expand Foto: www.kristinew.com Kristine W Kristine Weitz aus Washington, geboren am 8. Juni 1962, landet seit 1991 einen Kluberfolg nach dem anderen

Darf sie das? Einen DER Klassiker von Sade neu aufnehmen? Ja, denn die US-House-Diva Kristine W beweist schon seit Anfang der 1990er, dass sie eine ganz eigenständige und große Sängerin ist.

16 Nummer-1-Hits in den US-Dance-Charts und Klassiker wie „Feel What You Want“, „Stars“ sowie „Fly Again“ gehen immerhin auf ihr Konto. Ihre Versionen von „Smooth Operator“, im Original 1984 eine sehr getragene Soul-Jazz-Nummer, überzeugen mit sehr guten Beats, von Tribal bis Elektro ist alles dabei, und besten Vocals. www.instagram.com/kristinewmusic

