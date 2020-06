Smoothes Disco-House

× Erweitern Lori Glori & Melchior Sultana

Foto: www.facebook.com/Melchior-Sultana Melchior Sultana

„Let Me Go“ von Lori Glori & Melchior Sultana ist die perfekte Nummer für den Sommer 2020. Loris kräftige Soulstimme fordert Respekt und Freiheit ein, die smoothen House-Beats und funkigen Effekte machen dieses brandneue Lied zu einem entspannten – klubbigen – Ohrwurm.

Produziert hat Melchior Sultana, Jahrgang 1986, ein auf Malta lebender Musiker, der auch schon im Berghain, im nicht weniger legendären Café del Mar auf Ibiza, dem Tresor und dem Underground-Klub IPSE (wie auch Tresor und Berghain in Berlin) auflegte und auftrat.

Foto: A Stegmann Lori Glori Durch ihre Stimme wurde „Flying High“ von Captain Hollywood zum Hit. Oder auch „Respect Yourself“ von DJ Bobo.

Die Stimme von Lori Glori wirst du schon kennen, wenn du House und Eurodance magst. Sie war es, die den Refrain sang bei Charthits von Intermission („Six Days“, ...), Centory („The Point of No Return“, ...), Loft („Wake the World“, ...), DJ Bobo („Pray“, „Let the Dream Come True“, „There's a Party“ ...) und auch vom Captain Hollywood Project („Flying High“, ...).

Über ihr bewegtes Leben hat Lori Glori auch ein Buch geschrieben, mehr dazu hier. Das starke Lied ist übrigens der erste Vorbote zur kommen EP „Silver & Gold“.

www.facebook.com/lori.glori.9

www.facebook.com/Melchior-Sultana

www.facebook.com/Intermissionofficial