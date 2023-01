SNAP!: „World Power“ – limitiert und auf Vinyl

Jocelyn Brown Gesungen hat auf dem Album Penny Ford, der Schrei „I've got the Power“ stammt allerdings von Jocelyn Brown

1990 debütierte das Frankfurter Dance-Projekt mit einem international erfolgreichen Album, das nun neu erscheint: „World Power“. Mit darauf sind drei Top-10-Hits (unter anderem „Mary Had a Little Boy“) und natürlich der Nummer-eins-Charterfolg „The Power“.

Fürwahr ein Klassiker und die Blaupause für all die Eurodance-Projekte der 1990er: knackige Raps (von Turbo B), durch House und Techno inspirierte Beats und eine soulige Frauenstimme für den Refrain. Gesungen hat auf dem Album Penny Ford (sie sang auch bei Soul II Soul), der Schrei „I've got the power!“ stammt allerdings von Jocelyn Brown.

Am 3. März 2023 erscheint das Album erstmals als Limited Picture Disc Edition, unsere Anspieltipps sind die Singles „The Power“, „Mary Had a Little Boy“, „Cult of SNAP!“ sowie der Albumtrack „Believe the Hype“.

Über SNAP!: 1989 begannen Michael Münzing und Luca Anzelotti in Frankfurt am Main unter dem Namen SNAP! zu produzieren und schufen 1990 mit ihrem musikalischen Konzept und der Single „The Power“ gleich einen weltweiten Eurodance-Erfolg. Im selben Jahr veröffentlichten sie das oben vorgestellte Album „World Power“ und nicht minder erfolgreiche Hit-Singles, unter anderem „Ooops Up“. Ein weltweiter Nummer-eins-Hit kam dann 1992: „Rhythm Is a Dancer“, das Album „The Madman´s Return“ und internationale Hits wie „Exterminate!“ folgten. 1994 stand das dritte Album vorne in den Charts: „Welcome to Tomorrow“ – mit weiteren Charterfolgen wie „The First the Last Eternity (Till the End)“. 1996 zogen sich SNAP! zurück. Doch seit 2002 schaffen es immer wieder Remixe hoch in die Charts, etwa „Do You See the Light? (Looking For)“, auch gibt es ab und an neue Musik, zum Beispiel „Beauty Queen“ 2005, das Platz 1 der Klubcharts erreichte, obwohl es nur digital veröffentlicht (damals SEHR ungewöhnlich). snapofficial.lnk.to/30-

×

× Im „The Power“-Video sind weder Sängerin Penny Ford noch Jocelyn Brown zu sehen, es tanzt und singt die Cousine des Rappers: Jackie. Ab dem zweiten Video waren immer die echten Sängerinnen zu sehen

×