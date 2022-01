× Erweitern Foto: A. Whitton Soft Cell „Happiness Not Included“

Soft Cell „Happiness Not Included“

Marc Almond, der legendäre Elektro-Popper, kommt mit Soft Cell zurück.

Der am 9. Juli 1957 geborene UK-Musiker, der nach Soft Cell („Tainted Love“ ...) Mitte der 1980er seine Solo-Karriere startete, gilt international auch außerhalb der schwulen Szene als Star.

Wichtig für Almond war es immer, nicht das zu machen, was andere machen. So steht er auch als Protagonist für monströsen orchestralen Pop, in dem sich Klassik und Pop vermischen.

Bekannte Hits sind „Something's Gotten Hold of My Heart“, „I Feel Love“ (von Donna Summer, bei ihm zusammen mit Jimmy Somerville) und „The Days of Pearly Spencer“. Jetzt meldet sich „Herr Mandel“ zurück mit seiner Band Soft Cell! Im Frühling soll das Comeback-Album des Duos namens „Happiness Not Included“ erscheinen, unsere Anspieltipps sind „Heart Like Chernobyl“, „Light Sleepers“ sowie „Nostalgia Machine“ und „Polaroid“.