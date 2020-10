× Erweitern Foto: N. Freidel Solumun

Foto: M. Rädel Hamburger Hafen „Niemand wird nicht geliebt“, so Solomun

Klubs, Partys, Feste, Raves und ungezwungenes Zusammensein. Manche Paare trifft es besonders hart, dann ist einer in Quarantäne, der andere nicht. Und manche müssen Sterbefälle beklagen.

Solomun

Der Hamburger DJ und Producer Solomun veröffentlichte gerade sein neues Video „Home“, ein Vorbote zum für 2021 geplanten gleichnamigen Album. Im Video sehen wir leere Klubs, leere Orte, verwaiste Bühnen – und Menschen, die sich nicht runterkriegen lassen und trotzdem tanzen. Aber alleine, das muss jetzt eben sein.

„Musik kann an jedem Ort ein Zuhause finden. Aber um Musik wirklich zu erleben, muss man tatsächlich in Räume gehen, die speziell dafür entworfen wurden. In diesen heiligen Räumen kann Musik tatsächlich Menschen erreichen. Und der Wunsch danach war noch nie so groß. Der Wunsch, es zu fühlen, zu erleben, zu hören, mit Menschen zu teilen. Home erinnert uns an diese Momente. Von den Dingen, die wir vermissen.“

Ein klasse Track, der gefeiert werden will – und auch sofort mitwippen (am Arbeitsplatz) oder sogar tanzen lässt (klarer Homeoffice-Vorteil). „Home“ ist vertonte Sehnsucht nach dem Nachtleben.

