Songwriter-Elektro: LCAW aus München

LCAW

LCAW aka Leon Weber wurde 1994 in München geboren, seine Musik funktioniert aber international, kein Wunder also, dass auch schon Sophie Ellis-Bextor mit ihm zusammenarbeitete.

Jetzt hat er ein neues Lied am Start „Heart of Glass“ zusammen mit der britischen Künstlerin Millie Turner. Nein, es ist kein Cover von Blondie, es ist eine großartige neue Komposition zwischen Dance, Pop und Blues angesiedelt. Oder eben Songwriter-Elektro.

Via E-Mail verraten die beiden: „Dieses Lied handelt davon, dass jeder einen einsamen Tiger hat, der einen von fern beobachtet. Ein Tiger mit wilden Augen, großartig und Furcht erregend und mit einer Kraft, vor der wir die Flucht ergreifen. Bis der Tag kommt, an dem wir uns entscheiden, direkt in seine Augen schauen und wir Zeugen werden von der einzigartigen Schönheit der Wildnis und dessen gewaltige Macht, welche in uns allen liegt“. lcawmusic.com